Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Стали известны подробности убийства директора Роскосмоса в СИЗО
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Российские биологи нашли причину гипертонии
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
06:38 (мск), источник: Om1.ru

Омичи начали жаловаться на качество дорог

Весна принесла с собой не только тепло, но и разбитые дороги. Первые негодования по поводу ремонта дорог уже начали появляться в соцсетях.

С приходом весны в Омске, растаял асфальт, мрачно шутят омичи. Стоило начаться потеплению и таянию снега, появились жалобы на качество дорог.

Так, в паблике «Омск ВК» Владимир Пушкарев разместил негодующее сообщение, касающееся отсутствия ремонта дороги на участке проспекта Мира от остановки «Садко» до микрорайонов Николаевка и Новоалександровка.

«Машины ездят где попало, а точнее, где ещё осталась более ровная дорога», — возмущается омич.

Горожанин опубликовал видеоролик, на котором отчетливо видно ужасающее состояние дорожного полотна. На видео во всей красе показаны ямы и колдобины, покрывающие полотно, а самой дороги по сути нет.

В комментариях омичи с грустью констатировали, что сезон жалоб на дорогу начался. Омичи поддерживаю автора видео: многие автолюбители с приходом весны уже вынуждены были проделать ремонт дорог и обновить подвеску авто.

В настоящее время в Омске уже начался ямочный ремонт, на сей раз обещают обойтись без кирпичей. Масштабный ремонт дорог начнется в мае.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Авангард» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина
Шойгу отметил прогресс в российско-японских отношениях
Конгресс США не нашел доказательств связи команды Трампа с РФ
В МВД приравняли к украинским паспорта жителей ДНР и ЛНР
Трамп раскритиковал поведение Ким Чен Ына
НБУ: российские госбанки на Украине ведут переговоры о продаже
Минюст внесет поправки в статью УК РФ о нарушениях на митингах
В ходе беспорядков в Париже полиция применила слезоточивый газ
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь