Омичи начали жаловаться на качество дорог
Весна принесла с собой не только тепло, но и разбитые дороги. Первые негодования по поводу ремонта дорог уже начали появляться в соцсетях.
Весна принесла с собой не только тепло, но и разбитые дороги. Первые негодования по поводу ремонта дорог уже начали появляться в соцсетях.
С приходом весны в Омске, растаял асфальт, мрачно шутят омичи. Стоило начаться потеплению и таянию снега, появились жалобы на качество дорог.
Так, в паблике «Омск ВК» Владимир Пушкарев разместил негодующее сообщение, касающееся отсутствия ремонта дороги на участке проспекта Мира от остановки «Садко» до микрорайонов Николаевка и Новоалександровка.
«Машины ездят где попало, а точнее, где ещё осталась более ровная дорога», — возмущается омич.
Горожанин опубликовал видеоролик, на котором отчетливо видно ужасающее состояние дорожного полотна. На видео во всей красе показаны ямы и колдобины, покрывающие полотно, а самой дороги по сути нет.
В комментариях омичи с грустью констатировали, что сезон жалоб на дорогу начался. Омичи поддерживаю автора видео: многие автолюбители с приходом весны уже вынуждены были проделать ремонт дорог и обновить подвеску авто.
В настоящее время в Омске уже начался ямочный ремонт, на сей раз обещают обойтись без кирпичей. Масштабный ремонт дорог начнется в мае.