Омичи начали жаловаться на качество дорог

С приходом весны в Омске, растаял асфальт, мрачно шутят омичи. Стоило начаться потеплению и таянию снега, появились жалобы на качество дорог.

Так, в паблике «Омск ВК» Владимир Пушкарев разместил негодующее сообщение, касающееся отсутствия ремонта дороги на участке проспекта Мира от остановки «Садко» до микрорайонов Николаевка и Новоалександровка.

«Машины ездят где попало, а точнее, где ещё осталась более ровная дорога», — возмущается омич.