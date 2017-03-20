Житель Кузбасса притворялся полицейским, чтобы совершать преступления

Прокопчанин отправится в колонию особого режима за преступления, совершенные в отношении детей.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, в июне 2014 года 47-летний обвиняемый изнасиловал 2 девочек 9 лет в Новокузнецке. Чтобы расположить к себе детей, он показал им поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Позже в июле 2014 года мужчина познакомился через интернет с 13-летней девочкой. Он выяснил у своей жертвы, когда взрослых не будет дома, и приехал к ней в гости. Он также показал девочке удостоверение и представился полицейским. Когда она впустила его в квартиру, он ударил ребенка, приставил к горлу нож и потребовал отдать деньги и ценные вещи. Таким образом он украл золотые украшения и более 94 000 рублей и скрылся с места преступления. Девочка обо всем рассказала родителям, которые обратились в правоохранительные органы.