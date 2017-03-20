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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Житель Кузбасса притворялся полицейским, чтобы совершать преступления

Мужчина использовал поддельное удостоверение полицейского и совершил ряд преступлений в отношении несовершеннолетних.

Прокопчанин отправится в колонию особого режима за преступления, совершенные в отношении детей.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, в июне 2014 года 47-летний обвиняемый изнасиловал 2 девочек 9 лет в Новокузнецке. Чтобы расположить к себе детей, он показал им поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Позже в июле 2014 года мужчина познакомился через интернет с 13-летней девочкой. Он выяснил у своей жертвы, когда взрослых не будет дома, и приехал к ней в гости. Он также показал девочке удостоверение и представился полицейским. Когда она впустила его в квартиру, он ударил ребенка, приставил к горлу нож и потребовал отдать деньги и ценные вещи. Таким образом он украл золотые украшения и более 94 000 рублей и скрылся с места преступления. Девочка обо всем рассказала родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Когда обвиняемого задержали, ему была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он вменяем. Также выяснилось, что ранее 47-летний прокопчанин уже был судим. Суд признал его виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч. 1 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Мужчине назначено наказание в виде 18,5 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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