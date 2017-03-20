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06:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Любители животных организуют шествие и концерт в Хабаровске

25 марта в Хабаровске состоится «КОШАКЦия 6.0», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Любители животных организуют шествие. Его участники пройдут от Педагогического института ТОГУ до Комсомольской площади. Мероприятие стартует в 14:00.

Также на территории ПИ ТОГУ для хабаровчан проведут концерт и благотворительную ярмарку. Там жители города смогут купить сувениры и поделки. Все средства будут переданы приюту для животных «Теремок».

«Наша цель — привлечь внимание к проблемам бездомных животных, находящихся в приютах, а также хотим показать, что жители города неравнодушны к ним. В этом году мы не ограничились только шествием. В течение недели в школах и центрах организуем беседы и тренинги для детей, посвященные животным», — рассказала организатор акции Марина Елева.

Активисты рекомендуют приходить на «КОШАКцию» в костюмах животных, также приветствуется использование аквагрима.

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