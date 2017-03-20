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08:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе состоится «Велодетство-2017»

Праздник пройдет перед стадионом «Уфа-Арена».

23 апреля на площадке перед хоккейным стадионом «Уфа-Арена» пройдет спортивный праздник «Велодетство-2017».

В празднике смогут принять участие ребята от 2 до 14 лет. Кроме того, поучаствовать смогут и их родители-велосипедисты.

Организаторы праздника обещают две спортивные дисциплины — скоростные заезды и фигурное вождение велосипеда. Позже перед ребятней выступят профессиональные спортсмены, выступающие в экстремальных дисциплинах.

Записаться на вело-праздник можно уже сейчас в официальной группе мероприятия. Участники праздника получат памятные призы и дипломы.

Мероприятие пройдет 23 апреля. Начало в 11:30.

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