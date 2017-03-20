В Уфе состоится «Велодетство-2017»
Праздник пройдет перед стадионом «Уфа-Арена».
Праздник пройдет перед стадионом «Уфа-Арена».
23 апреля на площадке перед хоккейным стадионом «Уфа-Арена» пройдет спортивный праздник «Велодетство-2017».
В празднике смогут принять участие ребята от 2 до 14 лет. Кроме того, поучаствовать смогут и их
Организаторы праздника обещают две спортивные дисциплины — скоростные заезды и фигурное вождение велосипеда. Позже перед ребятней выступят профессиональные спортсмены, выступающие в экстремальных дисциплинах.
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Мероприятие пройдет 23 апреля. Начало в 11:30.