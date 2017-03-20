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10:33 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В столичных парках заработали первые пункты проката

Взять в аренду велосипеды, ролики, сегвеи и другой спортивный инвентарь для летнего отдыха уже можно в семи зелёных зонах.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В семи столичных парках уже открылись пункты проката. Взять велосипед, ролики, самокат и сегвей можно в парке Победы, в Измайловском, Перовском и Бабушкинском парках, а также в «Садовниках», «Кузьминках» и в парке «Красная Пресня».

В большинстве зелёных зон Департамента культуры города Москвы пункты проката откроются в течение марта — апреля. А в «Сокольниках» их будут запускать постепенно — с 1 апреля по 1 мая. 1 апреля также откроются пункты проката в Таганском парке и в «Северном Тушине». В Парке Горького взять спортинвентарь в аренду можно будет с 1 мая.

Сегвеи, серфборды и лавочка на колёсах

В парке Победы уже можно покататься на велосипедах, вело- и электромобилях, самокатах и роликах. Для малышей также доступны механические лошадки — понициклы. В парке «Красная Пресня» москвичи могут получить в аренду веломобили, электромобили для детей, ролики, самокаты и сегвеи.

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В Измайловском парке дают напрокат гироскутеры, а также велосипеды, ролики, детские электромобили и веломобили. К началу летнего сезона здесь откроются пять дополнительных пунктов проката, где, помимо прочего, можно будет арендовать понициклы, электросамокаты, сегвеи и даже фантастары. Это движущиеся лавочки — по бокам у них кольца, которые выполняют функцию колес. Кататься на фантастарах можно сидя.

Также прокат открылся в Перовском парке. Там есть велосипеды, ролики, самокаты, двухместный электромобиль и даже детский одноместный электроквадроцикл. В апреле в аренду можно будет взять гироскутеры и сегвеи. Раньше такую услугу здесь не предоставляли.

В Бабушкинском парке заработал прокат велосипедов и веломобилей, а 1 апреля откроется пункт аренды электромобилей. В «Садовниках» можно взять скейтборд, а также велосипед и самокат. Чуть позже здесь появятся ролики.

В «Кузьминках» прокат заработал в минувшие выходные. Как и в прошлом году, там можно арендовать велосипеды, ролики, скейтборды и даже серфборды. Самокаты появятся в ассортименте чуть позже.

Лонгборды, беговелы и настольный теннис

Первый пункт проката роликов, велосипедов, скейтбордов и другого инвентаря на Главной аллее «Сокольников» откроется 1 апреля, а затем в течение месяца запустят другие.

В Парке Горького пункты аренды начнут свою работу 1 мая, в день открытия летнего сезона. Там традиционно можно покататься на велосипедах, роликах, веломобилях, лонгбордах, самокатах, детских беговелах. Кроме того, напрокат можно взять даже детскую коляску.

В саду «Эрмитаж» к открытию летнего сезона 1 мая планируется установить столы для настольного тенниса. Поиграть можно будет бесплатно, ракетки выдаются под залог. Время работы с 10:00 до 22:00.

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