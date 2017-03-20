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09:33 (мск), источник: ТАСС

Почтальонов в Сибири снабдили мобильными платежными терминалами

Это позволит почтальонам принимать различные платежи на дому у клиента.

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. «Почта России» начала оснащать сотрудников, занимающихся доставкой пенсий и пособий, мобильными платежными терминалами. Это позволит почтальонам принимать различные платежи на дому у клиента, сообщает пресс-служба «Почты России».

«Сегодня с терминалами работают 920 почтальонов в крупных городах и населенных пунктах девяти регионов Сибири. В Хакасии, Иркутской области и Забайкальском крае проект будет реализован в течение 2017 года, тогда обслуживанием с применением терминалом будет охвачен весь Сибирский федеральный округ, а количество терминалов увеличится до 1,5 тыс.», — говорится в сообщении.

Мобильный терминал позволяет принимать оплату коммунальных услуг, сотовой связи, налогов, штрафов ГИБДД, производить погашение кредитов и займов, пополнять баланс карт любого банка, работающего на территории РФ. Таким образом «Почта России» рассчитывает сделать обслуживание удобнее для клиентов и снизить нагрузку на почтовые отделения.

На сегодняшний день почтальоны в Сибири приняли уже более 50 тыс. платежей посредством мобильных терминалов.

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