90 кубанцев стали обладателями титула «Имя Краснодара»
90 кубанцев стали обладателями титула «Имя Краснодара». Вручение знака общественного признания состоялось накануне во Дворце искусств ТО «Премьера».
90 кубанцев стали обладателями титула «Имя Краснодара». Вручение знака общественного признания состоялось накануне во Дворце искусств ТО «Премьера».
Награждение проходило в пяти направлениях: «Боевое имя Краснодара», «Трудовое имя Краснодара», «Духовно-нравственное имя Краснодара», «Молодое имя Краснодара» и «Благотворительное имя Краснодара».
В фойе на стендах и мультимедийных экранах посетителям представили портреты героев, которые ушли из жизни, но остались в памяти горожан своими добрыми делами.
Имена ныне живущих краснодарцев, заслуживших почетный титул, прозвучали со сцены Дворца искусств во время большой концертной программы. Под громкие аплодисменты виновникам торжества вручили цветы и дипломы.
Награждение титулом «Имя Краснодара» стало итогом муниципального этапа краевой