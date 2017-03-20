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10:44 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

90 кубанцев стали обладателями титула «Имя Краснодара»

90 кубанцев стали обладателями титула «Имя Краснодара». Вручение знака общественного признания состоялось накануне во Дворце искусств ТО «Премьера».

Награждение проходило в пяти направлениях: «Боевое имя Краснодара», «Трудовое имя Краснодара», «Духовно-нравственное имя Краснодара», «Молодое имя Краснодара» и «Благотворительное имя Краснодара».

В фойе на стендах и мультимедийных экранах посетителям представили портреты героев, которые ушли из жизни, но остались в памяти горожан своими добрыми делами.

Имена ныне живущих краснодарцев, заслуживших почетный титул, прозвучали со сцены Дворца искусств во время большой концертной программы. Под громкие аплодисменты виновникам торжества вручили цветы и дипломы.

Награждение титулом «Имя Краснодара» стало итогом муниципального этапа краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани», посвящённой 80-летию образования края, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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