90 кубанцев стали обладателями титула «Имя Краснодара»

Награждение проходило в пяти направлениях: «Боевое имя Краснодара», «Трудовое имя Краснодара», «Духовно-нравственное имя Краснодара», «Молодое имя Краснодара» и «Благотворительное имя Краснодара».

В фойе на стендах и мультимедийных экранах посетителям представили портреты героев, которые ушли из жизни, но остались в памяти горожан своими добрыми делами.

Имена ныне живущих краснодарцев, заслуживших почетный титул, прозвучали со сцены Дворца искусств во время большой концертной программы. Под громкие аплодисменты виновникам торжества вручили цветы и дипломы.