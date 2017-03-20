Московский планетарий впервые запустит курсы астрономии для взрослых
Горожан научат находить на небе созвездия и работать с телескопом.
Горожан научат находить на небе созвездия и работать с телескопом.
Московский планетарий впервые открывает набор на курсы для взрослых. Первая лекция стартует 13 апреля, но записаться можно уже сейчас.
Искать их горожане будут на «космическом»
Лекторы также расскажут горожанам о происхождении Солнечной системы, законах движения небесных тел. Отдельные занятия посвятят работе с телескопами. В Большой обсерватории ученики смогут изучить Луну, Солнце, звёзды и планеты Солнечной системы.
В конце курса слушатели смогут использовать полученные знания на практике, побывав на астрономических наблюдениях в городских условиях.
«Курс рассчитан на тех, кому интересно изучать звёздное небо и кто хочет знать, как правильно проводить астрономические наблюдения. Лекторы подробно ответят на все интересующие вопросы и поделятся своим опытом», — подчеркнули в
В планетарии отметили, что запуск нового проекта приурочен ко Дню космонавтики, который празднуют 12 апреля.
Количество участников ограниченно. Отправить заявку можно уже сейчас. Предусмотрены как разовые занятия, так и абонемент на весь курс.
Напомним, в Московском планетарии пользуются популярностью занятия для школьников. Кроме лекций об истории астрономии, школьники имеют возможность принимать участие во встречах с легендарными космонавтами и учёными, а также выезжать со специалистами в экспедиции в обсерватории России.