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07:35 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Московский планетарий впервые запустит курсы астрономии для взрослых

Горожан научат находить на небе созвездия и работать с телескопом.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московский планетарий впервые открывает набор на курсы для взрослых. Первая лекция стартует 13 апреля, но записаться можно уже сейчас.

Как рассказали в пресс-службе планетария, курс назвали «Популярная астрономия для начинающих». Профессиональные астрономы и астрофизики научат горожан самостоятельно находить звёзды и созвездия

Искать их горожане будут на «космическом» куполе-экране диаметром 25 метров и площадью тысяча квадратных метров (в Московском планетарии установлен самый большой в Европе купол, на котором можно увидеть более девяти тысяч звёзд).

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Лекторы также расскажут горожанам о происхождении Солнечной системы, законах движения небесных тел. Отдельные занятия посвятят работе с телескопами. В Большой обсерватории ученики смогут изучить Луну, Солнце, звёзды и планеты Солнечной системы.

В конце курса слушатели смогут использовать полученные знания на практике, побывав на астрономических наблюдениях в городских условиях.

«Курс рассчитан на тех, кому интересно изучать звёздное небо и кто хочет знать, как правильно проводить астрономические наблюдения. Лекторы подробно ответят на все интересующие вопросы и поделятся своим опытом», — подчеркнули в пресс-службе.

В планетарии отметили, что запуск нового проекта приурочен ко Дню космонавтики, который празднуют 12 апреля.

Первая лекция стартует 13 апреля. Курс рассчитан на восемь занятий. Они будут проходить по вторникам и четвергам, начало — в 19:30. Продолжительность лекции — 1,5 часа

Количество участников ограниченно. Отправить заявку можно уже сейчас. Предусмотрены как разовые занятия, так и абонемент на весь курс.

Напомним, в Московском планетарии пользуются популярностью занятия для школьников. Кроме лекций об истории астрономии, школьники имеют возможность принимать участие во встречах с легендарными космонавтами и учёными, а также выезжать со специалистами в экспедиции в обсерватории России.

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