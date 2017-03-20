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07:39 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В понедельник в Украине будет идти дождь с мокрым снегом

В понедельник, 20 марта в Украине ожидается дождь с мокрым снегом. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил Украинский Гидрометцентр.

Источник: Nbnews.com.ua

В понедельник, 20 марта в Украине ожидается дождь с мокрым снегом. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил Украинский Гидрометцентр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 5−10 м / с. Температура ночью -2 … + 3 градуса, днем +4 … + 10 градусов.

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В Карпатах ночью небольшой снег, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью -2 …- 7 градусов, днем около 0 градусов.

В Моршине ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь, температура ночью -1 … + 1 градус, днем +4 … + 6 градусов.

В Трускавце ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь, температура ночью -1 … + 1 градус, днем +4 … + 6 градусов.

В Сваляве ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью 0 … + 2 градуса, днем +5 … + 7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5−10 м / с. Температура ночью -3 … + 3 градуса, днем +4 … + 9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5−10 м / с. Температура ночью -1 … -3 градуса, днем +4 … + 9 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, ветер западный, 7−12 м / с, ночью местами порывы 15−20 м / с. Температура ночью -1 … + 5 градусов, днем +3 … + 8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7−12 м / с, ночью местами порывы 15−20 м / с. Температура ночью -1 … — 6 градусов, днем +5 … + 12 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7−12 м / с, ночью местами порывы 15−20 м / с. Температура ночью -1 … + 5 градусов, днем +4 … + 9 градусов.

В Ялте ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь. Температура ночью +3 … + 5 градусов, днем +7 … + 9 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков, ветер северо-западный, 5−10 м/ с. Температура ночью 0 … + 2 градуса, днем +6 … + 8 градусов.

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