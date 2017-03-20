Бобслеист Александр Касьянов из Братска выиграл Кубок мира в четверках

Бобслеист Александр Касьянов из Братска стал обладателем Кубка мира по программе четверок. Спортсмен в зачете квартетов опередил Рико Петера из Швейцарии и Стивена Холкомба из США. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе федерации бобслея и скелетона России.

На предолимпийской неделе в Пхенчхане (Южная Корея) Александр Касьянов вместе с Алексеем Пушкаревым, Василием Кондратенко и Алексеем Зайцевым одержал победу. Второе место занял квартет Рико Петера из Швейцарии. Тройку лучших замкнула четверка Оскара Киберманиса из Латвии.