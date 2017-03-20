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08:02 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

НЛО размером с десять футбольных полей замечено в небе над Екатеринбургом

Неопознанный летающий объект уральцы видели над Железнодорожным районом.

НЛО заметили минувшей ночью жители столицы Среднего Урала в небе над Екатеринбургом, сообщает 20 марта корреспондент «АиФ-Урал».

Странный объект завис над Железнодорожным районом уральской столицы. Как передает портал Е1, на небе были видны фигуры в виде четырех огоньков, стоящие полукругом.

По словам уральца по имени Денис, который и заметил объект в небе, гигантская летающая тарелка была размером с 10 футбольных полей, если провести черту между огоньками. Свердловчанин уверен, что это точно не квадрокоптер и не вертолет, как можно было подумать.

НЛО заметили и в Верхней Пышме. Здесь жители увидели тарелку, моргающую тремя разными цветами, в небе над Таватуем. Она то зависала в небе, то двигалась хаотично.

Добавим, что сделать хорошие фото у свердловчан не получилось, так как было очень темно и объект был высоко в небе.

Недавно уфолог Алексей Мартин в интервью «АиФ-Урал» говорил, что Свердловская область — это одна сплошная аномальная зона. По мнению исследователя, неопознанные летающие объекты можно встретить у нас фактически повсеместно.

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