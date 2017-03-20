Черным небом встречает астрономическую весну Новосибирск
Погода на этой неделе не изменится радикально — Новосибирск и районы области
Погода на этой неделе не изменится радикально — Новосибирск и районы области
Крайне неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия продлятся в Новосибирске как минимум до 23 марта. «Сегодня в областном центре будет продлен режим № 1, — сообщил VN.ru
Ночные температуры
Добавим, что сегодня, 20 марта, — День весеннего равноденствия. Как сообщила VN.ru специалист планетария при СГУГиТ Виктория Дамм, сегодня в 19 часов 28 минут по новосибирскому времени наступит астрономическая весна.
«В этот момент центр солнечного диска пересечет небесный экватор и перейдет из южного небесного полушария в северное, — говорит специалист. — Благодаря эффектам рефракции, “приподнимающим” видимое изображение Солнца, когда оно находится низко над горизонтом, истинное равенство дня и ночи наступило несколькими днями ранее. Высота Солнца на небесной сфере и, соответственно, световой день будут увеличиваться».