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07:59 (мск), источник: VN.ru

Черным небом встречает астрономическую весну Новосибирск

Погода на этой неделе не изменится радикально — Новосибирск и районы области по-прежнему будут находиться в зоне высокого атмосферного давления. Туманы, изморозь, гололедицу и грязный воздух синоптики гарантируют до 23 марта.

Источник: РИА "Новости"

Крайне неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия продлятся в Новосибирске как минимум до 23 марта. «Сегодня в областном центре будет продлен режим № 1, — сообщил VN.ru пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Заводы и фабрики обязаны обеспечить снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15 — 20 процентов».

Ночные температуры по-прежнему будут зимними. «В низинах температура опустится до минус 23 градуса мороза, — продолжает Ренад Ягудин. — А вот днем — заметное потепление. В некоторых районах региона столбик термометра поднимется до плюс 6 градусов. Но средние дневные температуры — 3−5 градусов нижу нуля».

Добавим, что сегодня, 20 марта, — День весеннего равноденствия. Как сообщила VN.ru специалист планетария при СГУГиТ Виктория Дамм, сегодня в 19 часов 28 минут по новосибирскому времени наступит астрономическая весна.

«В этот момент центр солнечного диска пересечет небесный экватор и перейдет из южного небесного полушария в северное, — говорит специалист. — Благодаря эффектам рефракции, “приподнимающим” видимое изображение Солнца, когда оно находится низко над горизонтом, истинное равенство дня и ночи наступило несколькими днями ранее. Высота Солнца на небесной сфере и, соответственно, световой день будут увеличиваться».

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