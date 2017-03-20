В Омске Гострудинспекция не будет принимать жалобы от омичей в офисе на Тарской, 11, сообщается на официальном сайте Федеральной инспекции труда в Омской области.

Пожаловаться на работодателей теперь можно только в центральном МФЦ.

«Государственная инспекция труда в Омской области информирует, что с 23 марта 2017 года информирование и консультирование граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства будет осуществляться по адресу: г. Омск, ул. Чкалова, 25 этаж 3, МФЦ по Центральному административному округу Омска. Время приема: среда, четверг с 9.00 ч. до 11.00 ч. Прием граждан по адресу ул. Тарская, 11 прекращен», — уточнили в Гострудинспекции.