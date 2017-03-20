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07:49 (мск), источник: Uralpress.ru

Православные готовятся ко второй половине Великого поста

У православных сегодня, 20 марта, началась четвертая неделя Великого семинедельного поста. Она называется крестопоклонной (или, в народной трактовке, — средокрестие). В этом году Великий пост продлится по 15 апреля.

В ночь со среды на четверг Великий пост «переломится пополам». Наши предки верили, что если хорошо прислушаться, то можно ровно в полночь услышать треск от этого символического перелома.

В среду четвертой недели поста во всех крестьянских домах пекли специальное печенье из пресного теста в виде креста, а иногда и наподобие сохи, бороны, косы. Кресты пеклись по числу членов семьи. В каждое из выпеченных крестиков хозяйка закладывала какой-нибудь предмет: ржаное зерно — «чтобы хлеб уродился», куриное перышко — «чтобы куры неслись», человеческий волос — «чтобы голове легче было». По предметам, запеченным в крестах (щепка, соль, деньги, семена и другие), гадали о том, кто из членов семьи будет богат, кому хлеб засевать. Средокрестное печенье хранили до первого весеннего выезда в поле, с ним начинали засевать свои поля и огороды.

В старину в среду деревенские мальчишки ходили по дворам, поздравляя всех с окончанием первой половины поста, пели специальные песни и получали за это угощение — те же «кресты», пироги. Приговаривали, половина говенья переломилась, а другая под овраг покатилась. Подавайте «крест», подавайте другой, обмывайте водой.

Суббота четвертой недели Великого поста (так же как на второй и третьей неделе) установлены для поминовения усопших. Это великопостные родительские субботы.

В четвертое воскресенье вспоминается великий подвижник шестого века — святой Иоанн Лествичник, который с 17 до 60 лет подвизался на Синайской горе и в своем творении «Лествица Рая» изобразил путь постепенного восхождение человека к духовному совершенствованию, как по лестнице, возводящей от земли к вечно пребывающей славе.

В плане режима питания четвертая неделя Великого поста ничем не отличается от первых трех — разрешается вкушать только пищу растительного происхождения. Понедельник, среда и пятница, как и в первые седмицы Великого поста — время наиболее строгого воздержания в пище: постящиеся едят только сырую пищу без растительного масла (сухоядение). Кроме того, сухоядение подразумевает, что пища не должна быть горячей, термически обработанной. Кушать можно любые овощи и фрукты в сыром виде, а также сухофрукты, мед, орехи и другие продукты, отвечающие требованиям церковного устава относительно постного питания.

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