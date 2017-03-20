Сегодня наступает астрономическая весна

В давние времена, когда не было календарей, весну определяли по солнцу. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна. На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая — жаворонки, принося с собой тепло.

В День весеннего равноденствия начинается Новый год у многих народов и народностей Земли: Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан — практически все страны Великого шелкового пути связывают начало нового года с этим явлением природы.

В день весеннего равноденствия на Руси отмечали праздник «Жаворонки». Считалось, что «день с ночью меряются». Зима кончается, а весна начинается. На Жаворонки обычно пекли «жаворонков» с распростертыми крылышками и раздавали детям.

По данным Челябинского гидрометцентра, в Челябинской области потеплеет ближе к выходным, 25 марта, воздух прогреется до плюс 5 градусов.

Сегодня в Челябинске солнце взошло в 6 часов 53 минуты, закат будет в 19 часов 10 минут Продолжительность светового дня — 12 часов 17 минут.