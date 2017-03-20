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07:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

До вечера в двух городах возможен смог

НМУ объявлены в двух городах Челябинской области.

НМУ поселились в двух городах Челябинской области — Карабаше и Троицке, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии.

До 19:00 сегодняшнего вечера, 20 марта, в городах сохранится погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). В Челябинске о некомфортных погодных условиях объявлено не было.

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