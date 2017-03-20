В Волгограде родители потеряли 1,5-годовалого ребенка

Как сообщают волгоградцы, нашедшие ребенка, они обнаружили мальчика в воскресенье, 19 марта, около 19:20. Он остался один в Ворошиловском районе города на улице Череповецкой, 5.

Чтобы разыскать родителей, они написали о том, что нашли его, в социальные сети. «Мальчику на вид 1,5 года, одет прилично. На нем спортивный костюм синего цвета, черная жилетка с капюшоном, бело-серая шапочка и обуты кеды», — описывал в соцсетях ребенка Кирилл Попов и оставлял свой номер телефона, чтобы родители могли с ним связаться. Кроме того, мужчина сообщил о найденном мальчике в полицию, где правоохранители забрали ребенка и начали оформлять в детскую больницу.

Как отмечают супруги, около 23:00 в полицию обратился мужчина и представился отцом ребенка. Подробности, касающиеся пропажи ребенка, пока не известны.