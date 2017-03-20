В Казани половина муниципальных услуг будет предоставляться в электронном виде к концу 2019 года

Основные направления программы — перевод муниципальных услуг в электронный вид, организация видеонаблюдения во дворах многоквартирных жилых домов, а также повышение безопасности на муниципальных объектах социальной сферы.

Так, в рамках реализации проекта «Безопасный город» операторы связи продолжат установку систем видеонаблюдения во дворах. В настоящее время видеонаблюдение развернуто в 62 жилых кварталах — 4330 камер установлены на 1270 домах. Под видеонаблюдением находятся въезд в жилой квартал, периметр дома, детская площадка и пункт сбора ТБО. Для максимальной эффективности на один дом приходится от 3 до 16 камер. В рамках программы планируется установить камеры на 4143 многоквартирных домах, в том числе в 2017 году — на 2 тыс. домов.

Еще одна ключевая задача — предоставление не менее половины муниципальных услуг в электронном виде. Сейчас в электронной форме доступны 11 наиболее востребованных услуг, в частности, услуги ЗАГС по регистрации рождения, смерти, заключения брака, постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, согласование проведения переустройства (перепланировки) жилого помещения, перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое. Казанцы могут подать документы через портал государственных и муниципальных услуг РТ и забрать оригинал итогового документа в учреждении либо получить результат в личном кабинете на портале. В 2016 году более 75 тысяч раз сотрудники Исполнительного комитета г. Казани предоставили электронные услуги.

В 2017 году управление информационных технологий и связи Исполкома совместно с Министерством информатизации и связи РТ планирует перевести в электронный вид две услуги: зачисление детей в детские сады; выдача архивных справок, выписок и копий документов.

Кроме того, управление намерено развивать сервис «Электронная очередь» в муниципальных учреждениях — администрациях районов, Управлении архитектуры и градостроительства, Комитете земельных и имущественных отношений. Этот сервис позволит горожанам записываться на прием через портал муниципального образования и видеть статус рассматриваемого обращения через личный кабинет пользователя.

Отметим, что в марте 2016 года пилотный проект «Электронная очередь» был реализован в Администрации Кировского и Московского районов. Жители районов могут зарегистрироваться на прием в 4 отдела, оказывающих 28 видов услуг, в том числе по вопросам жилищной политики и оформления земельных участков.