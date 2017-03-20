Во Владивостоке объявлены неблагоприятные условия первой степени опасности

Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населённых пунктах.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ Приморским УГМС было рекомендовано юридическим лицам, имеющим источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, провести мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Особый режим работы предприятий должен обеспечить снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15−20%, не приводя при этом к снижению производительности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

При I режиме НМУ для населения рекомендовано:

ограничить пребывание на улице;.

проводить проветривание помещений только кондиционерами;.

занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Отметим, что уже вечером во Владивостоке ожидается изменение погодных условий и усиление ветра, что приведёт к улучшению качества атмосферного воздуха.