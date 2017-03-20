Инвалид из Башкирии полгода не могла получить коляску

В Архангельском районе Башкирии 62-летняя женщина смогла получить инвалидную коляску только после вмешательства Прокуратуры.

За помощью к правоохранителям обратился муж тяжелобольной женщины. Мужчина объяснил, что их семья уже полгода не может получить от чиновников специальную коляску, которая полагается инвалиду второй группы по закону.

Немного позже Прокуратура устроила проверку по этому случаю. Оказалось, что действия чиновников неправомерны.