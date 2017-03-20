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08:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Инвалид из Башкирии полгода не могла получить коляску

Местные чиновники помогли только после обращения в прокуратуру.

В Архангельском районе Башкирии 62-летняя женщина смогла получить инвалидную коляску только после вмешательства Прокуратуры.

За помощью к правоохранителям обратился муж тяжелобольной женщины. Мужчина объяснил, что их семья уже полгода не может получить от чиновников специальную коляску, которая полагается инвалиду второй группы по закону.

Немного позже Прокуратура устроила проверку по этому случаю. Оказалось, что действия чиновников неправомерны.

— После вмешательства нашей структуры администрация выдала медицинское устройство инвалиду, — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкирии.

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