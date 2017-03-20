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09:11 (мск), источник: Ictv.ua

В Сумской области откроется первый в Европе центр терапии марихуаной

В Глухове Сумской области будет открыт центр терапии медицинской марихуаной для людей, страдающих от рака и последствий химиотерапии.

Об этом заявил мэр города Мишель Терещенко в Facebook.

Медицинский центр может появиться в течение трех месяцев с поступлением нового урожая конопли.

Отмечается, что каннабиноиды, содержащиеся в конопле, могу помочь в лечении рака, различных форм склерозов, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Ссылаясь на медицинские исследования, Терещенко отметил, что каннабиноиды эффективны при лечении раков мозга, молочных желез, легких, простаты, крови, полости рта, печени и поджелудочной железы.

— Это будет больше похоже на салон красоты, чем, на больницу, и люди смогли бы не только вылечиться, но и отдохнуть или привести себя в отличную форму, — сказал он.

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