В Сумской области откроется первый в Европе центр терапии марихуаной
В Глухове Сумской области будет открыт центр терапии медицинской марихуаной для людей, страдающих от рака и последствий химиотерапии.
В Глухове Сумской области будет открыт центр терапии медицинской марихуаной для людей, страдающих от рака и последствий химиотерапии.
Об этом заявил мэр города Мишель Терещенко в Facebook.
Медицинский центр может появиться в течение трех месяцев с поступлением нового урожая конопли.
Отмечается, что каннабиноиды, содержащиеся в конопле, могу помочь в лечении рака, различных форм склерозов, болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Ссылаясь на медицинские исследования, Терещенко отметил, что каннабиноиды эффективны при лечении раков мозга, молочных желез, легких, простаты, крови, полости рта, печени и поджелудочной железы.
— Это будет больше похоже на салон красоты, чем, на больницу, и люди смогли бы не только вылечиться, но и отдохнуть или привести себя в отличную форму, — сказал он.