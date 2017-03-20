В Красноярске собака три дня охраняла квартиру умершего хозяина

В Красноярске на ул. Мичурина верный пес больше трех дней жил у двери квартиры, где погиб его хозяин. Сначала собака по кличке Пальма сторожила тело мужчины, а затем продолжала ждать его под дверью. Информация об этом появилась в группе волонтерской организации «Белый клык».

Общественники рассказали, что сначала Пальма жила с пожилым мужчиной, который долгое время находился в критическом состоянии. Когда тот перестал выходить из квартиры, соседи вызвали спасателей и сотрудников МЧС. Те взломали дверь и обнаружили тело владельца квартиры. Рядом с ним лежала его собака.

«Сейчас она в ужасе сидит у двери, которая теперь для нее навсегда закрыта. Никуда не идет и никто забрать ее не может… Не было родственников у хозяина», — написала волонтер.

Позже в социальных сетях появилась информация, что Пальму все же приютила семья из Красноярска.