Улицу в Октябрьском районе перекроют на месяц из-за строительства водопровода

В Октябрьском районе Красноярска на месяц перекроют движение по ул. Пролетарской. Ограничения будут действовать с 20 марта по 24 апреля. Соответствующая информация появилась на официальном сайте мэрии Красноярска.

Перекрытие связано со строительством водопровода, который будет проведен к двум новым многоэтажкам по ул. Пролетарской. Работы будет вести компания «ЭкономЖилСтрой», отметили в мэрии.

«На период ограничения подрядчиком будет организовано движение транспортных средств через ул. Боткина, ул. Советская, ул. Бабушкина», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 9 марта по 28 июля 2019 года в Железнодорожном районе Красноярска закрыто движение по улице Карла Либкнехта, которая находится в районе ул. Копылова. Автомобилисты не смогут проехать по участку от ул. Ленина до виадука на ул. Копылова.