В Челябинске 20—21 марта объявлен особый экорежим

В Челябинске объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, вызывающих скопление вредных примесей в воздухе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным местного ЦГМС, НМУ первой степени опасности будут наблюдаться в южноуральской столице с 12 часов понедельника, 20 марта, до 19 часов вторника, 21-го.

Промышленным предприятиям, расположенным в городской черте, предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

По информации Минэкологии Челябинской области, загрязнению атмосферы будут способствовать слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия.