В Челябинске 20—21 марта объявлен особый экорежим
МЧС рекомендует челябинцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды.
МЧС рекомендует челябинцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды.
В Челябинске объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, вызывающих скопление вредных примесей в воздухе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным местного ЦГМС, НМУ первой степени опасности будут наблюдаться в южноуральской столице с 12 часов понедельника, 20 марта, до 19 часов вторника, 21-го.
Промышленным предприятиям, расположенным в городской черте, предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.
По информации Минэкологии Челябинской области, загрязнению атмосферы будут способствовать слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия.
МЧС рекомендует челябинцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды или