Метеорологи предупреждают водителей в Иркутске о возможной гололедице
Плюсовая температура сохранится в Иркутске в течение всей предстоящей недели. Однако столбики термометра не будут подниматься выше трёх градусов тепла.
Плюсовая температура сохранится в Иркутске в течение всей предстоящей недели. Однако столбики термометра не будут подниматься выше трёх градусов тепла.
При этом ясная погода порадует горожан только первые три дня. В четверг и в пятницу возможны осадки в виде мокрого снега. В этой связи метеорологи предупреждают автолюбителей о возможности образования гололедицы.