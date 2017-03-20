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11:47 (мск), источник: Вести Иркутск

Метеорологи предупреждают водителей в Иркутске о возможной гололедице

Плюсовая температура сохранится в Иркутске в течение всей предстоящей недели. Однако столбики термометра не будут подниматься выше трёх градусов тепла.

Источник: Вести Иркутск

При этом ясная погода порадует горожан только первые три дня. В четверг и в пятницу возможны осадки в виде мокрого снега. В этой связи метеорологи предупреждают автолюбителей о возможности образования гололедицы.

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