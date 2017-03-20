В Пермском крае бывшая жена задолжала экс-супругу 1,5 миллиона рублей

Жительница Лысьвы отказывалась отдать долг бывшему мужу. Она задолжала ему в общей сложности 1,5 миллиона рублей. После расторжения брака они начали делить не только имущество, но и обязательства по кредитам. Экс-супругу не удалось убедить женщину выплатить её часть.

В финансовый спор между супругами пришлось вмешаться приставам. Женщина несколько раз приходила на прием в ведомство и объясняла, что платить не желает по личным причинам. Она считала навязчивые напоминания бывшего мужа о долгах доказательством его недобросовестности.