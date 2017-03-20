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09:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае бывшая жена задолжала экс-супругу 1,5 миллиона рублей

Выплатить долг жительницу Лысьвы убедили приставы.

Жительница Лысьвы отказывалась отдать долг бывшему мужу. Она задолжала ему в общей сложности 1,5 миллиона рублей. После расторжения брака они начали делить не только имущество, но и обязательства по кредитам. Экс-супругу не удалось убедить женщину выплатить её часть.

В финансовый спор между супругами пришлось вмешаться приставам. Женщина несколько раз приходила на прием в ведомство и объясняла, что платить не желает по личным причинам. Она считала навязчивые напоминания бывшего мужа о долгах доказательством его недобросовестности.

Должница не платила до тех пор, пока не истёк срок для добровольного погашения задолженности. Приставы вынесли постановление вышло постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 120 тысяч рублей. Это убедило женщину в том, что платит всё-таки надо. В итоге она внесла всю необходимую сумму.

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