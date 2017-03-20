В Пермском крае бывшая жена задолжала экс-супругу 1,5 миллиона рублей
Выплатить долг жительницу Лысьвы убедили приставы.
Выплатить долг жительницу Лысьвы убедили приставы.
Жительница Лысьвы отказывалась отдать долг бывшему мужу. Она задолжала ему в общей сложности 1,5 миллиона рублей. После расторжения брака они начали делить не только имущество, но и обязательства по кредитам.
В финансовый спор между супругами пришлось вмешаться приставам. Женщина несколько раз приходила на прием в ведомство и объясняла, что платить не желает по личным причинам. Она считала навязчивые напоминания бывшего мужа о долгах доказательством его недобросовестности.
Должница не платила до тех пор, пока не истёк срок для добровольного погашения задолженности. Приставы вынесли постановление вышло постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 120 тысяч рублей. Это убедило женщину в том, что платит