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09:02 (мск), источник: ИА REGNUM

В Прикамье закуплена вакцина для экстренной иммунизации против гепатита А

В Перми отмечена вспышка этого вирусного заболевания.

В Прикамье создан резерв вакцины для профилактики вирусного гепатита А. Главный эпидемиолог Прикамья отмечает Вадислав Семериков, что вся закупленная вакцина будет применяться при экстренной иммунизации населения против данного заболевания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минздраве.

В резерв пойдет 3652 дозы детской вакцины и 299 доз взрослой. В настоящее время запущены конкурсные процедуры для закупки 1000 доз взрослой вакцины. В апреле она поступит на склад для пополнения резерва.

Добавим, что за два месяца 2017 года в Кировском районе Перми, где находятся родники, зарегистрировано девять случаев заболеваний гепатитом А. Показатель составил 6,6 на 100 тыс. при городском уровне 4,3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в краевом центре в марте запретили использование воды из родников в Кировском районе, поскольку в пробах обнаружили антиген вирусного гепатита А. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что зоны питания родников не установлены и не защищены от негативного воздействия внешних факторов, особенно в период весеннего паводка, а качество воды в родниках отличается нестабильностью по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

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