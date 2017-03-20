«Народный герой» в лицах: большой фоторепортаж с награждения лауреатов премии

На протяжении двух с лишним месяцев, с сентября 2016 года, друзья, близкие, знакомые выдвигали достойных, по их мнению, претендентов на участие в премии. Из более чем 200 человек экспертный совет, в который вошли представители различных сфер деятельности, выбрал 50 номинантов, а дальше — решали сами омичи. Путем народного голосования оргкомитетом было получено около 80 тысяч голосов.

И вот 19 марта стали известны имена лауреатов второй региональной премии «Народный герой»: