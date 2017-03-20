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09:10 (мск), источник: Om1.ru

«Народный герой» в лицах: большой фоторепортаж с награждения лауреатов премии

Наконец в Омске объявили победителей второй региональной премии «Народный герой».

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фотографии
24
фотографии
24
фотографии

На протяжении двух с лишним месяцев, с сентября 2016 года, друзья, близкие, знакомые выдвигали достойных, по их мнению, претендентов на участие в премии. Из более чем 200 человек экспертный совет, в который вошли представители различных сфер деятельности, выбрал 50 номинантов, а дальше — решали сами омичи. Путем народного голосования оргкомитетом было получено около 80 тысяч голосов.

И вот 19 марта стали известны имена лауреатов второй региональной премии «Народный герой»:

  • номинация «Инициатива» — Наталья Мишенина;
  • номинация «Продвижение» — Константин Бейч;
  • номинация «Спорт» — Виктор Зубакин;
  • номинация «Талант» — Ермек Хапизов;
  • номинация «Интеллект» — Владимир Лихолобов;
  • номинация «Профессионализм» — Денис Федоров;
  • номинация «Инновация» — Ирина Зимницкая;
  • номинация «Благотворительность» — Дарья Осенник;
  • номинация «Самоотверженность» — Вячеслав Тумашов;
  • номинация «Юность» — Игорь Заречный, Роман Копылов, Карина Стародубова, Сергей Тараканов и Артем Шуленков;
  • специальная награда губернатора Омской области Виктора Назарова — Антон Кудрявцев, Михаил Расный;
  • специальный приз газеты «Ва-БанкЪ» — Валерий Евстигнеев;
  • специальный приз компании «Дизайнмастер» — Лидия Кичигина.

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