Педагог из Городищенского района стал учителем года в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, победитель конкурса преподает в школе информатику.

Второе место в профессиональном смотре заняла учитель русского языка и литературы средней школы № 1 имени А. М. Горького города Фролово Наталья Краснова, а третье — учитель русского языка и литературы Царевской средней школы Ленинского района Волгоградской области Анна Гервасовская. Отметим, что в этом году в конкурсе приняло участие 24 педагога.

Теперь Пётр Байкалов представит Волгоградскую область на всероссийском конкурсе, который пройдет осенью в Краснодарском крае.