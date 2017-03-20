Теплая и дождливая погода сохранится в Воронеже на рабочей неделе
Прогноз на
Прогноз на
Установившаяся пасмурная и дождливая погода сохранится в Воронеже и на новой рабочей неделе: осадков не будет только днем вторника и в среду, 21 и 22 марта. Синоптики обещают тепло — воздух будет прогреваться до +11 градусов.
В начале недели Воронежская область окажется в самом центре небольшого, но очень активного южного циклона,
В понедельник, 20 марта, днем до +8 градусов, пасмурно и дождливо, ветер
Во вторник, 21 марта, ночью дождь и +2, днем +8 и без осадков.
Среда, 22 марта, станет самым погожим днем на неделе: ночью 0 градусов, днем +10, без осадков, солнце периодически будет выходить
В четверг, 23 марта, ночью +4, днем +11, вновь установится пасмурная и дождливая погода, ветер северный, 5−10 м/сек.
В пятницу, 24 марта, ночью +2, днем +11. Пасмурно, в течение всех суток будет идти дождь. Ветер