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09:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Теплая и дождливая погода сохранится в Воронеже на рабочей неделе

Прогноз на 20—24 марта: пасмурно и до +11.

Источник: РИА "Воронеж"

Установившаяся пасмурная и дождливая погода сохранится в Воронеже и на новой рабочей неделе: осадков не будет только днем вторника и в среду, 21 и 22 марта. Синоптики обещают тепло — воздух будет прогреваться до +11 градусов.

В начале недели Воронежская область окажется в самом центре небольшого, но очень активного южного циклона, из-за чего будет пасмурно и дождливо, а местами выпадет до 30% месячной нормы осадков. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В понедельник, 20 марта, днем до +8 градусов, пасмурно и дождливо, ветер юго-восточный, 5−10 м/сек. Самым теплым этот день в метеоистории Воронежа был в 1990 году, когда воздух прогрелся до +18, а самым холодным — в 1958-м: тогда синоптики зафиксировали 24,2 градуса мороза.

Во вторник, 21 марта, ночью дождь и +2, днем +8 и без осадков. По-прежнему пасмурно, ветер северо-восточный, 6−11 м/сек.

Среда, 22 марта, станет самым погожим днем на неделе: ночью 0 градусов, днем +10, без осадков, солнце периодически будет выходить из-за облаков, ветер юго-восточный, 5−10 м/сек.

В четверг, 23 марта, ночью +4, днем +11, вновь установится пасмурная и дождливая погода, ветер северный, 5−10 м/сек.

В пятницу, 24 марта, ночью +2, днем +11. Пасмурно, в течение всех суток будет идти дождь. Ветер юго-восточный, 5−10 м/сек.

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