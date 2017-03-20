Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
Глава известной российской компании умер в возрасте 47 лет
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
"Поезд ушел, Климкин": в РФ иронично ответили главе МИД Украины
WT: Обама – лучшее, что случилось с оборонкой РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
США готовятся перекроить экономику Украины и "вернуть" Донбасс
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
8Пустыня в цвету
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Начальник регионального УМВД России встретится с жителями Хабаровского края

В рамках рабочей поездки начальник УМВД России по краю генерал-майор полиции Михаил Черников проведет ряд встреч с жителями региона.

Так, 22 марта в 12:00 личный прием граждан будет организован в районе имени Полины Осипенко. Мероприятие состоится по адресу: улица Амгуньская, 73. Телефон для справок и записи: 8 (42144) 21−9−22.

22 марта в 18:00 встреча пройдет в районной библиотеке Николаевска-на-Амуре. Записаться на прием можно по телефону: 8 (42135) 22−664.

23 марта в 11:00 Михаил Черников встретится с жителями Ульчского района. Мероприятие пройдет по адресу: село Троицкое, улица Юбилейная, 2. Телефон для справок: 8 (42151) 5−15−44.

23 марта в 18:00 аналогичная встреча состоится в здании отдела МВД России по Ванинскому району. Телефон: 8 (42137) 70−10−00.

24 марта в 12:00 обратиться к Михаилу Черникову смогут жители Советско-Гаванского района. Мероприятие пройдет по адресу: Советская Гавань, улица Ленина, 3. Информация по телефону: 8 (42138) 45−143.

Также по всем вопросам можно обратиться по номеру: 8 (4212) 38−11−28, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вопросы об установке счетчиков зададут комсомольчане работнику мэрии
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин утвердил состав Общественной палаты РФ
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
В Белоруссии установили наказание для тунеядцев
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
В ОАЭ создали первый в мире Совет по счастью
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь