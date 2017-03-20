Начальник регионального УМВД России встретится с жителями Хабаровского края

Так, 22 марта в 12:00 личный прием граждан будет организован в районе имени Полины Осипенко. Мероприятие состоится по адресу: улица Амгуньская, 73. Телефон для справок и записи: 8 (42144) 21−9−22.

22 марта в 18:00 встреча пройдет в районной библиотеке Николаевска-на-Амуре. Записаться на прием можно по телефону: 8 (42135) 22−664.

23 марта в 11:00 Михаил Черников встретится с жителями Ульчского района. Мероприятие пройдет по адресу: село Троицкое, улица Юбилейная, 2. Телефон для справок: 8 (42151) 5−15−44.

23 марта в 18:00 аналогичная встреча состоится в здании отдела МВД России по Ванинскому району. Телефон: 8 (42137) 70−10−00.

24 марта в 12:00 обратиться к Михаилу Черникову смогут жители Советско-Гаванского района. Мероприятие пройдет по адресу: Советская Гавань, улица Ленина, 3. Информация по телефону: 8 (42138) 45−143.