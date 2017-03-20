Сергей Пенкин присоединился к акции ГИБДД Башкирии за безопасность дорожного движения
На гастролях в Уфе певец принял участие в флешмобе, запущенном главным автоинспектором республики.
На гастролях в Уфе певец принял участие в флешмобе, запущенном главным автоинспектором республики.
К социальному фотофлешмобу, в котором успели принять участие уже около полусотни популярных российских артистов, спортсменов и известных людей республики, в минувшие выходные присоединился и певец Сергей Пенкин.
Любимец уфимской публики выступил в башкирской столице уже в восемнадцатый раз. А после концерта с большим удовольствием позировал с уже хорошо известным жителям республики плакатом «Нас всех ждут дома. Соблюдайте правила дорожного движения».
Напомним, что среди участников флешмоба — хоккеисты ХК «Салават Юлаев», певцы Стас Михайлов, Стас Пьеха, Сергей Жуков, актер Михаил Ефремов, звезды национальной эстрады Айдар Галимов, Радик Юльякшин и многие другие.