Сергей Пенкин присоединился к акции ГИБДД Башкирии за безопасность дорожного движения

К социальному фотофлешмобу, в котором успели принять участие уже около полусотни популярных российских артистов, спортсменов и известных людей республики, в минувшие выходные присоединился и певец Сергей Пенкин.

Любимец уфимской публики выступил в башкирской столице уже в восемнадцатый раз. А после концерта с большим удовольствием позировал с уже хорошо известным жителям республики плакатом «Нас всех ждут дома. Соблюдайте правила дорожного движения».

Напомним, что среди участников флешмоба — хоккеисты ХК «Салават Юлаев», певцы Стас Михайлов, Стас Пьеха, Сергей Жуков, актер Михаил Ефремов, звезды национальной эстрады Айдар Галимов, Радик Юльякшин и многие другие.