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09:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Сергей Пенкин присоединился к акции ГИБДД Башкирии за безопасность дорожного движения

На гастролях в Уфе певец принял участие в флешмобе, запущенном главным автоинспектором республики.

Источник: Марат Мулюков

К социальному фотофлешмобу, в котором успели принять участие уже около полусотни популярных российских артистов, спортсменов и известных людей республики, в минувшие выходные присоединился и певец Сергей Пенкин.

Любимец уфимской публики выступил в башкирской столице уже в восемнадцатый раз. А после концерта с большим удовольствием позировал с уже хорошо известным жителям республики плакатом «Нас всех ждут дома. Соблюдайте правила дорожного движения».

Напомним, что среди участников флешмоба — хоккеисты ХК «Салават Юлаев», певцы Стас Михайлов, Стас Пьеха, Сергей Жуков, актер Михаил Ефремов, звезды национальной эстрады Айдар Галимов, Радик Юльякшин и многие другие.

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