Известный волгоградский актер выступил в роли режиссера

Зрителям представляется лирическая комедия «Господин Ибрагим…», поставленная по новелле одного из самых известных зарубежных драматургов современности Эрика-Эммануэля Шмитта. Спектакль «Отель двух миров» по его пьесе с успехом идет в Новом экспериментальном театре.

Режиссер-постановщик «Господина Ибрагима…» — хорошо известный в Волгограде и за его пределами, любимый многими и многими Андрей Курицын. Заслуженный артист РФ, один из «отцов-основателей» НЭТа, служащий здесь с первого дня.

Увлекательная, загадочная и очень человечная история рассказана Андреем Курицыным с большим юмором, долей философичности и глубокой сердечностью к Человеку. Спектакль предназначен для тех, кто ищет в театре не только зрелища, но мыслей и чувств; кто способен сопереживать, думать и наслаждаться искусством.

Андрей Курицын и сам играет в спектакле, рядом с ним — ведущая актриса НЭТа, ослепительная Екатерина Мелешникова и молодые, подающие большие надежды актеры — Михаил Гордеев и Дарья Бочарова.

Премьерные показы состоятся 21 марта в 19.00 и 23 апреля в 13.00. Справки по телефонам: 8−995−400−4−400; 8−961−662−16−17.