Две новые ямы появились возле арены «Ерофей» в Хабаровске

Недалеко от участка, где на прошлой неделе фронтальный погрузчик наполовину ушел под землю, появились еще две ямы, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что во вторник, 14 марта, погрузчик провалился в яму на улице Павла Морозова в районе арены «Ерофей». Как раз на этом участке улицу пересекают подземные коммуникации. В мэрии заявили, что компания-подрядчик, занимавшаяся прокладкой ливневого коллектора в этом месте, не получала разрешение на производство работ.

В минувшую субботу, 18 марта, выяснилось, что в нескольких метрах от предыдущего провала образовались две новые ямы. Так, асфальт просел на проезжей части, по пути движения транспорта из центра в Южный микрорайон. Как сообщили в ГИБДД, провал был ликвидирован в тот же день — его засыпали специальной дорожной смесью. Транспорт движется как обычно.

Более крупная яма образовалась на тротуаре недалеко от «Ерофея». В этом месте сквозь трещины отчетливо видны подземные пустоты.