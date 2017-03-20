Две новые ямы появились возле арены «Ерофей» в Хабаровске
Как рассказали в ГИБДД, один из провалов уже засыпали специальной смесью.
Как рассказали в ГИБДД, один из провалов уже засыпали специальной смесью.
Недалеко от участка, где на прошлой неделе фронтальный погрузчик наполовину ушел под землю, появились еще две ямы, сообщает портал «Губерния».
Напомним, что во вторник, 14 марта, погрузчик провалился в яму на улице Павла Морозова в районе арены «Ерофей». Как раз на этом участке улицу пересекают подземные коммуникации. В мэрии заявили, что
В минувшую субботу, 18 марта, выяснилось, что в нескольких метрах от предыдущего провала образовались две новые ямы. Так, асфальт просел на проезжей части, по пути движения транспорта из центра в Южный микрорайон. Как сообщили в ГИБДД, провал был ликвидирован в тот же день — его засыпали специальной дорожной смесью. Транспорт движется как обычно.
Более крупная яма образовалась на тротуаре недалеко от «Ерофея». В этом месте сквозь трещины отчетливо видны подземные пустоты.