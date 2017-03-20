Отопительный период в Хабаровском крае будет завершен в срок

Хабаровск, 20 марта, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил завершить отопительный период в срок. Сегодня на аппаратном совещании в правительстве края обсудили итоги работы топливо-энергетического комплекса и ЖКХ в зимнее время. Заседание провел губернатор края Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Как сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, в 2016 году на проведение ремонтных работ и обеспечение топливом из всех источников было направлено 21,5 млрд рублей. Из них 5 млрд рублей пошли на подготовку объектов ЖКХ. Эти средства позволили выполнить капитальный ремонт 19 единиц основного энергетического оборудования теплоэлектроцентралей. В общей сложности приведено в порядок 19,8 км магистральных тепловых и 380 км распределительных электрических сетей. На объектах ЖКХ отремонтировано 123 дизель-генератора, 661 трансформаторная подстанция, 59,3 км тепловых сетей, 43,9 км водопровода, 10 км канализационных и 404 км электрических сетей.

Что касается топлива, то, по словам Анатолия Литвинчука, сделанные в прошлом году запасы обеспечивают заданные режимы работы теплоэлектростанций. На коммунальные котельные и дизельные электростанции поступило 200,4 тысяч тонн угля и 63,1 тысяч тонн нефтепродуктов. В районы с ограниченными сроками навигации завезли 21,3 тысяч тонн угля и 24,2 тысяч тонн нефтепродуктов.

Вячеслав Шпорт поручил завершить отопительный период в установленные сроки и без сбоев. Как отметил глава региона, в настоящее время для сферы ТЭК и ЖКХ — это вопрос номер один.

В целом, зима прошла без серьезных происшествий. Важно доработать последние месяцы также спокойно. Началась подготовка к следующему отопительному периоду, предстоит много работы. Необходимо сконцентрироваться, чтобы предоставить все услуги населению в полном объеме.