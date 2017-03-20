Отопительный период в Хабаровском крае будет завершен в срок
Итоги работы ТЭК и ЖКХ в зимнее время обсудили в региональном правительстве.
Итоги работы ТЭК и ЖКХ в зимнее время обсудили в региональном правительстве.
Хабаровск, 20 марта, AmurMedia.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил завершить отопительный период в срок. Сегодня на аппаратном совещании в правительстве края обсудили итоги работы
Как сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, в 2016 году на проведение ремонтных работ и обеспечение топливом из всех источников было направлено 21,5 млрд рублей. Из них 5 млрд рублей пошли на подготовку объектов ЖКХ. Эти средства позволили выполнить капитальный ремонт 19 единиц основного энергетического оборудования теплоэлектроцентралей. В общей сложности приведено в порядок 19,8 км магистральных тепловых и 380 км распределительных электрических сетей. На объектах ЖКХ отремонтировано 123
Что касается топлива, то, по словам Анатолия Литвинчука, сделанные в прошлом году запасы обеспечивают заданные режимы работы теплоэлектростанций. На коммунальные котельные и дизельные электростанции поступило 200,4 тысяч тонн угля и 63,1 тысяч тонн нефтепродуктов. В районы с ограниченными сроками навигации завезли 21,3 тысяч тонн угля и 24,2 тысяч тонн нефтепродуктов.
Вячеслав Шпорт поручил завершить отопительный период в установленные сроки и без сбоев. Как отметил глава региона, в настоящее время для сферы ТЭК и ЖКХ — это вопрос номер один.
В целом, зима прошла без серьезных происшествий. Важно доработать последние месяцы также спокойно. Началась подготовка к следующему отопительному периоду, предстоит много работы. Необходимо сконцентрироваться, чтобы предоставить все услуги населению в полном объеме.
Напомним, что отопительный период в Хабаровском крае будет завершаться в несколько этапов. В южных районах подача тепла прекратится в