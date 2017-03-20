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14:56 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Ночные заморозки ждут екатеринбуржцев на этой неделе

Плюсовые температуры синоптики обещают только днем, а ночью будет ощутимый минус.

Источник: РИА "Новости"

Ночные заморозки ждут жителей Свердловской области на этой неделе, сообщили 20 марта «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

Температура воздуха в ночные часы опустится в некоторых районах до минус 15 градусов. А вот днем будут комфортные для этого времени года температуры — 5−7 градусов тепла.

Из-за безветренной погоды в Свердловской области продолжает действовать предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.

Осадков на этой неделе синоптики не прогнозируют.

Добавим, что практически весь март на Среднем Урале по ночам холодно, а днем тепло.

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