Ночные заморозки ждут екатеринбуржцев на этой неделе
Плюсовые температуры синоптики обещают только днем, а ночью будет ощутимый минус.
Плюсовые температуры синоптики обещают только днем, а ночью будет ощутимый минус.
Ночные заморозки ждут жителей Свердловской области на этой неделе, сообщили 20 марта «АиФ-Урал» в Уралгидромете.
Температура воздуха в ночные часы опустится в некоторых районах до минус 15 градусов. А вот днем будут комфортные для этого времени года температуры — 5−7 градусов тепла.
Осадков на этой неделе синоптики не прогнозируют.
Добавим, что практически весь март на Среднем Урале по ночам холодно, а днем тепло.