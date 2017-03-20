Ночные заморозки ждут екатеринбуржцев на этой неделе

Ночные заморозки ждут жителей Свердловской области на этой неделе, сообщили 20 марта «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

Температура воздуха в ночные часы опустится в некоторых районах до минус 15 градусов. А вот днем будут комфортные для этого времени года температуры — 5−7 градусов тепла.

Из-за безветренной погоды в Свердловской области продолжает действовать предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.

Осадков на этой неделе синоптики не прогнозируют.

Добавим, что практически весь март на Среднем Урале по ночам холодно, а днем тепло.