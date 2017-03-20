Пешеходов возьмут под опеку

В Челябинской области пройдет рейд по профилактике наездов на пешеходов.

Завтра, 21 марта, его организует ГИБДД, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Такое решение было принято в связи с увеличением уровня аварийности. Мероприятие затронет все города и районы.

«С начала года на Южном Урале зарегистрировано 255 ДТП с участием пешеходов, в которых 26 человек погибли и 243 получили ранения. К росту числа аварий привело несоблюдение пешеходами правил дорожного движения, а также отсутствие у них световозвращающих элементов на одежде в темное время суток», — отметили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства будут дежурить в местах интенсивного движения пешеходов и у нерегулируемых переходов.