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09:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Пешеходов возьмут под опеку

Специальный рейд пройдет по всей Челябинской области.

В Челябинской области пройдет рейд по профилактике наездов на пешеходов.

Завтра, 21 марта, его организует ГИБДД, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Такое решение было принято в связи с увеличением уровня аварийности. Мероприятие затронет все города и районы.

«С начала года на Южном Урале зарегистрировано 255 ДТП с участием пешеходов, в которых 26 человек погибли и 243 получили ранения. К росту числа аварий привело несоблюдение пешеходами правил дорожного движения, а также отсутствие у них световозвращающих элементов на одежде в темное время суток», — отметили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства будут дежурить в местах интенсивного движения пешеходов и у нерегулируемых переходов.

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