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09:14 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске с родителей берут деньги за бесплатные экскурсии в пожарную часть

Об этом предупреждают сотрудники ГУ МЧС России по Омской области.

В Омске с родителей берут деньги за бесплатные экскурсии в пожарную часть, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

«Участились случаи организации экскурсий для детей в пожарные части сторонними лицами за деньги. МЧС напоминает: каждый ребенок может посетить пожарную часть абсолютно бесплатно», — уточнили в МЧС.

Граждане под видом руководителей экскурсионных групп собирают деньги с родителей за проведение данных мероприятий. Так, в социальной сети «ВКонтакте» родителей приглашают на познавательную экскурсию в пожарную часть города стоимостью 500 рублей за взрослого и ребёнка, за второго ребёнка — 200 рублей.

Как сообщают в МЧС, группы детей не менее 10 человек могут бесплатно посетить любую пожарно-спасательную часть, обратившись предварительно в пожарную часть или в территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы вашего округа, где подберут удобное время и программу проведения мероприятия.

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