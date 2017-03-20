В Омске с родителей берут деньги за бесплатные экскурсии в пожарную часть, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

«Участились случаи организации экскурсий для детей в пожарные части сторонними лицами за деньги. МЧС напоминает: каждый ребенок может посетить пожарную часть абсолютно бесплатно», — уточнили в МЧС.

Граждане под видом руководителей экскурсионных групп собирают деньги с родителей за проведение данных мероприятий. Так, в социальной сети «ВКонтакте» родителей приглашают на познавательную экскурсию в пожарную часть города стоимостью 500 рублей за взрослого и ребёнка, за второго ребёнка — 200 рублей.