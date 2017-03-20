Жители Башкирии отмечают День весеннего равноденствия и Всемирный день Земли

Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. Со дня весеннего равноденствия времена года по полушариям меняются. В Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном — астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния (21 июня). О днях весеннего равноденствия знали еще древние ученые Китая, Индии, Египта. В древности день весеннего равноденствия считался большим праздником.

Символизм Дня Земли — равновесие и баланс равноденствия. В этот день каждый человек и учреждение должны выступать в качестве попечителей Земли, и искать, что можно сделать в области экологии, экономики и этики на благо людей и планеты.

Традиция празднования Дня Земли в день весеннего равноденствия была заложена Джоном Макконеллом, американским бизнесменом и издателем, создателем флага Земли, сообщает РИА Новости. В этот день ежегодно в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке звучит Колокол Мира. Он начинает звонить точно в момент начала весеннего равноденствия в Северном полушарии и осеннего в Южном полушарии. Первый раз звон Колокола Мира прозвучал в день весеннего равноденствия 21 марта 1971 года.

Смысл этой церемонии состоит в том, чтобы в течение минуты, пока звонит Колокол Мира, люди подумали, что они должны сделать, чтобы сохранить планету, осознать себя ее гражданами и улучшить жизнь всего живого на Земле.