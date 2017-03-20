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09:11 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители Башкирии отмечают День весеннего равноденствия и Всемирный день Земли

УФА, 20 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Всемирный день Земли проводится в день весеннего равноденствия в Северном полушарии. В этом году день весеннего равноденствия выпадает на 20 марта. Он наступит в 15.28 по местному времени. Сегодня длительность дня и ночи практически равна по всему миру.

Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. Со дня весеннего равноденствия времена года по полушариям меняются. В Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном — астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния (21 июня). О днях весеннего равноденствия знали еще древние ученые Китая, Индии, Египта. В древности день весеннего равноденствия считался большим праздником.

Символизм Дня Земли — равновесие и баланс равноденствия. В этот день каждый человек и учреждение должны выступать в качестве попечителей Земли, и искать, что можно сделать в области экологии, экономики и этики на благо людей и планеты.

Традиция празднования Дня Земли в день весеннего равноденствия была заложена Джоном Макконеллом, американским бизнесменом и издателем, создателем флага Земли, сообщает РИА Новости. В этот день ежегодно в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке звучит Колокол Мира. Он начинает звонить точно в момент начала весеннего равноденствия в Северном полушарии и осеннего в Южном полушарии. Первый раз звон Колокола Мира прозвучал в день весеннего равноденствия 21 марта 1971 года.

Смысл этой церемонии состоит в том, чтобы в течение минуты, пока звонит Колокол Мира, люди подумали, что они должны сделать, чтобы сохранить планету, осознать себя ее гражданами и улучшить жизнь всего живого на Земле.

В России церемония «Колокол Мира в День Земли» проводится с 1998 года в Международном Центре Рерихов (Москва) по инициативе летчика-космонавта СССР Анатолия Березового.

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