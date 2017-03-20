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10:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Метшин: «Созвездие» выходит за рамки Казани

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Предсидатель Комитета молодежи исполкома Казани Айрат Фаизов в ходе делового понедельника отчитался о проведении казанского фестиваля «Созвездие».

По его словам, на фестивале, который проходил с 5 по 7 марта эотго года, 143 коллектива и солиста получили звание лауреатов. 16 марта прошел гала-концерт.

Мэр Ильсур Метшин отметил, что появившись в Казани, фестиваль вышел за рамки города, ведь с 9 по 14 апреля 2017 года пройдет республиканский фестиваль «Созвездие», а его участники уже сегодня появляются на федеральных площадках.

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