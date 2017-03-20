Метшин: «Созвездие» выходит за рамки Казани

По его словам, на фестивале, который проходил с 5 по 7 марта эотго года, 143 коллектива и солиста получили звание лауреатов. 16 марта прошел гала-концерт.

Мэр Ильсур Метшин отметил, что появившись в Казани, фестиваль вышел за рамки города, ведь с 9 по 14 апреля 2017 года пройдет республиканский фестиваль «Созвездие», а его участники уже сегодня появляются на федеральных площадках.