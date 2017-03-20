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10:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде пьяный мужчина притворился, что отравился таблетками

Пьяный волгоградец разыграл отравление таблетками в Красноармейском районе Волгограда.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» медики, «скорую помощь» вызвали в воскресенье, 19 марта, около 22:00 прохожие, обнаружившие во дворе одного из домов 26-летнего мужчину, утверждавшего, что он отравился таблетками.

До того, как приехала бригада врачей, мужчина заявлял прохожим, что выпил 20 таблеток «Цитрамона», однако, когда прибыли медики, начал отрицать ранее сказанное. «Пациент был пьян. Факт употребления таблеток отрицал. От осмотра и медицинской помощи отказался. Жена увела его домой», — добавляет врач-реаниматолог Михаил Николаев.

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