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09:56 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области встречают праздник Навруз

21 марта наступает Навруз — мусульманский праздник начала весны и прихода нового года. В многонациональной Волгоградской области празднование Навруза продлится почти неделю.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе областного комитета по делам национальностей и казачества, региональное отделение АМОР (Азербайджанское молодежное объединение России) дало старт празднику. В Парке дружбы «Волгоград-Баку» в прошел большой концерт с национальными творческими номерами, подведение итогов конкурса «Девушка-весна» (Бахар-гызы), небольшая выставка, ужин из блюд национальной кухни и праздничная дискотека.

Завтра, 21 марта, в 17.00 в камерном зале муниципального учреждения культуры «Волгоградконцерт» (ул. Чуйкова, 4а) состоится городское мероприятие «Навруз: национальные традиции праздника у разных народов мира». С особенностями встречи Навруза гостей праздника познакомят узбеки, азербайджанцы, туркмены, кыргызы, казахи, афганцы, иранцы, представители некоторых народов Дагестана. В программе — дегустация национальных блюд, выступления творческих коллективов, выставка предметов народных промыслов, национальной посуды, одежды и других предметов быта, традиционно сопровождающих празднование Навруза. Организатором выступает комитет по культуре администрации Волгоград при участии национальных общественных объединений региона и студентов волгоградских вузов.

Празднование Навруза (наурыза) у казахов пройдет в районах их компактного проживания — Ленинском и Палласовском районах и продлится три дня — с 21 по 23 марта.

В городе-спутнике Волжском весенний праздник «Наурыз-2017» отметят масштабно 26 марта. Гостей ожидают национальные угощения, выставка народных промыслов, концерт и скачки. Кроме этого, всем желающим познакомиться с миром казахского быта, представится возможность посетить национальную юрту и услышать познавательный рассказ экскурсовода. Мероприятие состоится на концертной площадке в парке «Волжский» (ул. Сталинградская, 4).

Для справки. Праздник, символизирующий обновление природы, имеет очень давнюю историю, первые его упоминания относятся ко II веку н. э. С 30 сентября 2009 года ЮНЕСКО включила Навруз в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Празднование и распространение информации о Наврузе поддержала Генеральная Ассамблея ООН в 2010 году, приняв резолюцию под названием «Международный день Навруз». По традиции, перед праздником, готовиться к которому начинают не менее чем за 7 дней, важно рассчитаться с долгами и навести порядок в доме. Чем веселее и задорнее пройдет Навруз, тем удачнее будет год. В этот день люди поют, танцуют и радуются приходу весны.

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