Мэрия Воронежа разрешила старообрядцам построить в городе деревянную церковь

Администрация Воронежа выдала разрешение на строительство первого в городе храма воронежской старообрядческой общины Древлеправославной поморской церкви. Документ опубликовали на сайте мэрии в пятницу, 17 марта.

Деревянный храм появится на участке площадью 1,5 тыс. кв. м в микрорайоне Подклетное, рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» председатель правления религиозной организации Елена Гордеева. Участок на улице Подклетненская, 33 находится в собственности общины и расположен в зоне Ж1 (для малоэтажной индивидуальной застройки). По итогам публичных слушаний, который состоялись 30 ноября, мэрия одобрила возведение на участке культового сооружения.

По словам Елены Гордеевой, проект храма уже подготовлен, и старообрядцы готовы приступить к строительству. Пока община проводит службы во временном помещении, на них приходят от десяти до 30 человек. Численность воронежской старообрядческой поморской общины Древлеправославной Поморской Церкви составляет более 200 человек, рассказала Елена Гордеева.

Справка РИА «Воронеж»

Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ) — современное официальное название крупнейшего религиозного объединения староверов поморского согласия. В ДПЦ действует несколько общественных организаций, два духовных училища и две монастырских обители. Объединение издает газеты и журналы, организует молодежные и детские летние лагеря. В России около 250 действующих общин ДПЦ.