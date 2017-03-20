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11:50 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Теплая и неустойчивая погода с дождями ожидается в Москве на текущей рабочей неделе

Теплая и неустойчивая погода с дождями ожидается в Москве на этой рабочей неделе. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».

Источник: Reuters

«В понедельник, 20 марта, будет облачно, ожидаются дожди различной интенсивности, температура воздуха в Москве составит 4−6 градусов тепла, в области — 2−7. Во вторник показания барометров вырастут до 646 мм ртутного столба, осадки пойдут на убыль, из-за облаков выглянет солнце, станет теплее. В городе ожидается плюс 5−7 градусов, в Подмосковье — от 3 до 8. В среду погода будет обуславливаться теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо снова нахмурится, пройдут небольшие дожди, 5−9 градусов тепла прогнозируется в Москве, от 5−10 — в области», — сказал представитель центра погоды.

По данным «Фобоса» в четверг в столице потеплеет — до 8−10 градусов. В области столбики термометров покажут плюс 6−11 градусов. В пятницу температурный фон будет оставаться существенно выше климатической нормы, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, при этом днем в столице вероятны дожди. Столбики термометра будут показывать плюс 7−9 градусов в Москве, 5−10 — в области.

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