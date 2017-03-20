Теплая и неустойчивая погода с дождями ожидается в Москве на текущей рабочей неделе

«В понедельник, 20 марта, будет облачно, ожидаются дожди различной интенсивности, температура воздуха в Москве составит 4−6 градусов тепла, в области — 2−7. Во вторник показания барометров вырастут до 646 мм ртутного столба, осадки пойдут на убыль, из-за облаков выглянет солнце, станет теплее. В городе ожидается плюс 5−7 градусов, в Подмосковье — от 3 до 8. В среду погода будет обуславливаться теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо снова нахмурится, пройдут небольшие дожди, 5−9 градусов тепла прогнозируется в Москве, от 5−10 — в области», — сказал представитель центра погоды.