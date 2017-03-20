Теплая и неустойчивая погода с дождями ожидается в Москве на текущей рабочей неделе
Теплая и неустойчивая погода с дождями ожидается в Москве на этой рабочей неделе. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».
Теплая и неустойчивая погода с дождями ожидается в Москве на этой рабочей неделе. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».
«В понедельник, 20 марта, будет облачно, ожидаются дожди различной интенсивности, температура воздуха в Москве составит 4−6 градусов тепла, в области — 2−7. Во вторник показания барометров вырастут до 646 мм ртутного столба, осадки пойдут на убыль,
По данным «Фобоса» в четверг в столице потеплеет — до 8−10 градусов. В области столбики термометров покажут плюс 6−11 градусов. В пятницу температурный фон будет оставаться существенно выше климатической нормы, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, при этом днем в столице вероятны дожди. Столбики термометра будут показывать плюс 7−9 градусов в Москве, 5−10 — в области.