Залитая льдом кривая лестница подстерегает хабаровчан в центре города

Хабаровск, 20 марта, AmurMedia.

Скользкая и разбитая в дрова лестница по улице Калинина в центре Хабаровска представляет для горожан настоящую опасность. Однако в комитете Центрального района в связи с высокой занятостью не торопятся облегчать жизнь хабаровчанам, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Маленькая, но от этого не менее опасная лестница поджидает хабаровчан в центре города на улице Калинина рядом с городским отделом опеки и попечительства.

Даже летом искрошившиеся и перекошенные ступени внушают серьезные опасения. Тем более зимой в темное время лестница без поручней, залитая льдом, просто не оставляет шанса спускающимся по улице горожанам.

Обойти ее с другой стороны не получится, так как там склон, также покрытый коркой льда. Единственный выход для тех, кто хочет пройти опасный участок без риска получить травму, это либо выйти с тротуара на проезжую часть, либо отрастить крылья.

Однако в комитете по управлению Центральным районом переживаниям горожан по столь пустяковому поводу явно не готовы сочувствовать. И выяснять, кто виноват, тоже не торопятся.

— Для того чтобы сказать, кто отвечает за эту лестницу, органы МСУ, ТСЖ или УК, нужно сначала поднять документы по земле, выяснить границы земельного участка и за кем он закреплен. Раньше было понятие прилегающая территория, в 2015 году его отменили, и теперь никто не может сразу сказать, кому принадлежит данный земельный участок. Чтобы выяснить, нужно время, не так много, но нужно, — утверждает врио отдела благоустройства комитета по управлению Центральным районом Виталий Артемьев.

При этом заняться этим вопросом чиновник никак не может, а если и выяснит, все равно не сможет назвать виновника — нет санкции руководства.

— С 14.00 весь отдел отправляется по заданию председателя комитета на улицу. Позвоните в 16.00, и я к тому времени выясню у руководства, можно вам давать комментарии или нет, — заявил Виталий Артемьев.

Стоит отметить, что немного ниже также по улице Калинина находится еще одна лестница, подлиннее, и в похожем запущенном состоянии.

Так что шансов сохранить равновесие у беззаботно спускающихся по центральной улице горожан остается немного.