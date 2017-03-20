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09:43 (мск), источник: Новости Перми

В Перми ожидается потепление до +4 и снег

Эта неделя в краевой столице будет теплой. Однако ближе к выходным пройдут осадки в виде мокрого снега.

В Перми на этой неделе ожидается снегопад. В понедельник, 20 марта, воздух прогреется до +2. Будет наблюдаться переменная облачность. 21 и 22 марта будет такая же погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +2…+4.

В четверг, 23 марта, днем потеплеет до +3. В этот день будет переменная облачность. 24 марта столбик термометра поднимется до +3. Ожидаются осадки в виде мокрого снега.

25 и 26 марта также возможен мокрый снег. В эти дни температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+3.

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