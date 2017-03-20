В Перми ожидается потепление до +4 и снег

В Перми на этой неделе ожидается снегопад. В понедельник, 20 марта, воздух прогреется до +2. Будет наблюдаться переменная облачность. 21 и 22 марта будет такая же погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +2…+4.



В четверг, 23 марта, днем потеплеет до +3. В этот день будет переменная облачность. 24 марта столбик термометра поднимется до +3. Ожидаются осадки в виде мокрого снега.



25 и 26 марта также возможен мокрый снег. В эти дни температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+3.