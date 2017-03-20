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09:45 (мск), источник: АиФ Омск

На митинге против коррупции омичи обсудят загрязнение воздуха

Мероприятие состоится 26 марта в 14.00 на площади у СКК им. Блинова.

Омичи обсудят загрязнение воздуха на митинге против коррупции.

Организаторы в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что проведение митинга уже согласовано. Ожидается, что на него придут не менее 1000 человек. Изначально митинг планировалось провести на площади у Музыкального театра, однако из-за проведения ремонтных работ на площади в этот день, место перенесли к СКК им. Блинова.

В соцсетях омичи сообщают, что на митинге будет поднят вопрос загрязнения воздуха в Омске. Напомним, что предприятие, отравляющее омичей этилмеркаптаном, до сих пор не найдено.

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