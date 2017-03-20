На митинге против коррупции омичи обсудят загрязнение воздуха
Мероприятие состоится 26 марта в 14.00 на площади у СКК им. Блинова.
Мероприятие состоится 26 марта в 14.00 на площади у СКК им. Блинова.
Омичи обсудят загрязнение воздуха на митинге против коррупции.
Организаторы в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что проведение митинга уже согласовано. Ожидается, что на него придут не менее 1000 человек. Изначально митинг планировалось провести на площади у Музыкального театра, однако
В соцсетях омичи сообщают, что на митинге будет поднят вопрос загрязнения воздуха в Омске. Напомним, что предприятие, отравляющее омичей этилмеркаптаном, до сих пор не найдено.