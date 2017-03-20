В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра

Ветер юго-восточный со скоростью 8−13 м/с. Днем порывы ветра могут достигать до 18 м/с. Температура воздуха днем составит +2,+7 градусов, местами до -5 градусов. На дорогах прогнозируется хорошая видимость.

В МЧС рекомендуют: при усилении ветра желательно ограничить выход из зданий, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Нельзя укрываться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электросети нужно обесточить все бытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы избежать пожара.