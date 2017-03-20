Тольяттинская консерватория получила аккредитацию
Тольяттинская консерватория получила аккредитацию. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Рособрнадзора, пишет «Самарское обозрение».
Тольяттинская консерватория получила аккредитацию. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Рособрнадзора, пишет «Самарское обозрение».
В марте 2016 г. консерватории было выдано свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным программам среднего профобразования по укрупненным группам профессий «Культуроведение и социокультурные проекты» и «Музыкальное искусство». Однако приказом Рособрнадзора от 17 октября 2016 г. действие аккредитации образовательной деятельности учебного заведения в части содержания и качества подготовки обучающихся было приостановлено.
По информации издания, после устранения консерваторией выявленных недостатков Рособрнадзор 16 февраля этого года возобновил действие аккредитации. В мэрии Тольятти, которая является учредителем консерватории, пояснили, что ликвидация образовательного учреждения не планируется.
«В настоящее время в консерватории обучается по основным программам высшего образования 48 студентов, по основным программам среднего профобразования — 35, по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам — 546 студентов», — сообщили в мэрии.
Однако бюджетные места консерватории учредитель выделять не планирует, ссылаясь на законодательство. «Вопрос установления контрольных цифр приема на обучение в консерватории по основным образовательным программам СПО за счет бюджетных средств Тольятти не связан с наличием или отсутствием аккредитации образовательной деятельности», — подчеркнули в мэрии Автограда.