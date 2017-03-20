Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В США взялись за Украину: готовятся перекраивать экономику - СМИ
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Тайский День слона
14На восток США обрушилась снежная буря
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
09:25 (мск), источник: Volga News

Тольяттинская консерватория получила аккредитацию

Тольяттинская консерватория получила аккредитацию. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Рособрнадзора, пишет «Самарское обозрение».

В марте 2016 г. консерватории было выдано свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным программам среднего профобразования по укрупненным группам профессий «Культуроведение и социокультурные проекты» и «Музыкальное искусство». Однако приказом Рособрнадзора от 17 октября 2016 г. действие аккредитации образовательной деятельности учебного заведения в части содержания и качества подготовки обучающихся было приостановлено.

По информации издания, после устранения консерваторией выявленных недостатков Рособрнадзор 16 февраля этого года возобновил действие аккредитации. В мэрии Тольятти, которая является учредителем консерватории, пояснили, что ликвидация образовательного учреждения не планируется.

«В настоящее время в консерватории обучается по основным программам высшего образования 48 студентов, по основным программам среднего профобразования — 35, по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам — 546 студентов», — сообщили в мэрии.

Однако бюджетные места консерватории учредитель выделять не планирует, ссылаясь на законодательство. «Вопрос установления контрольных цифр приема на обучение в консерватории по основным образовательным программам СПО за счет бюджетных средств Тольятти не связан с наличием или отсутствием аккредитации образовательной деятельности», — подчеркнули в мэрии Автограда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Отпраздновать годовщину воссоединения с Крымом пришли около 10 тыс. самарцев
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин утвердил состав Общественной палаты РФ
В МВД приравняли к украинским паспорта жителей ДНР и ЛНР
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
В Белоруссии установили наказание для тунеядцев
Минюст внесет поправки в статью УК РФ о нарушениях на митингах
В ходе беспорядков в Париже полиция применила слезоточивый газ
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь