Тольяттинская консерватория получила аккредитацию

В марте 2016 г. консерватории было выдано свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным программам среднего профобразования по укрупненным группам профессий «Культуроведение и социокультурные проекты» и «Музыкальное искусство». Однако приказом Рособрнадзора от 17 октября 2016 г. действие аккредитации образовательной деятельности учебного заведения в части содержания и качества подготовки обучающихся было приостановлено.

По информации издания, после устранения консерваторией выявленных недостатков Рособрнадзор 16 февраля этого года возобновил действие аккредитации. В мэрии Тольятти, которая является учредителем консерватории, пояснили, что ликвидация образовательного учреждения не планируется.

«В настоящее время в консерватории обучается по основным программам высшего образования 48 студентов, по основным программам среднего профобразования — 35, по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам — 546 студентов», — сообщили в мэрии.

Однако бюджетные места консерватории учредитель выделять не планирует, ссылаясь на законодательство. «Вопрос установления контрольных цифр приема на обучение в консерватории по основным образовательным программам СПО за счет бюджетных средств Тольятти не связан с наличием или отсутствием аккредитации образовательной деятельности», — подчеркнули в мэрии Автограда.