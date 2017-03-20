Дождливая погода ожидается в Нижегородской области в начале недели
Нижний Новгород. 20 марта.
Нижний Новгород. 20 марта.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 20 марта синоптики прогнозируют облачность, небольшой дождь. Температура воздуха составит +5 градусов. Ветер
21 марта ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +1 градус, днем +6 градусов. Ветер
22 марта — облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 0 градусов ночью и +6 градусов днем. Ветер