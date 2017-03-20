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09:24 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дождливая погода ожидается в Нижегородской области в начале недели

Нижний Новгород. 20 марта. НТА-Приволжье — Дождливая погода ожидается в Нижегородской области в начале недели.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 20 марта синоптики прогнозируют облачность, небольшой дождь. Температура воздуха составит +5 градусов. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

21 марта ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +1 градус, днем +6 градусов. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

22 марта — облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 0 градусов ночью и +6 градусов днем. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

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